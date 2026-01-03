У Кременчуці під час пожежі в будинку постраждала людина

2 січня близько 20.50 у провулку Прорізному в Кременчуці горів житловий будинок. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Унаслідок загоряння травмувалася одна людина. Про її стан наразі не повідомляють.
Вогонь знищив диван і килим, а також закоптив стіни та стелю на площі близько 20 квадратних метрів.
Пожежу ліквідували до прибуття підрозділів ДСНС. Причини займання встановлюють фахівці.
Нагадаємо, що 30 грудня у Лубнах в пожежі загинув чоловік.
