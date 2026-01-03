На Полтавщині чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві

Суд узяв його під варту на 60 діб без права застави

На Полтавщині слідчі повідомили про підозру 44-річному місцевому жителю, якого підозрюють у вчиненні умисного вбивства. Про це 3 січня повідомили в поліції області.

За даними правоохоронців, на підставі зібраних доказів слідчий підрозділ поліції Миргородського району оголосив чоловіку підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

За клопотанням слідчих, яке підтримала Миргородська окружна прокуратура, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Санкція інкримінованої статті передбачає від семи до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 70-річного чоловіка без ознак життя знайшли 1 січня у будинку в селі Великі Будища Миргородського району. Ймовірно, родич забив його до смерті. В тому ж будинку слідчі виявили й співмешканку загиблого, яка померла від переохолодження.