Внаслідок пожежі в Лубнах загинув чоловік: поліція розслідує обставини

Загинув 74-річний чоловік
30 грудня у Лубнах в пожежі загинув чоловік, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
По прибуттю поліцейські зʼясували, що вогонь охопив господарську будівлю на території приватного домоволодіння. Унаслідок пожежі загинув 74-річний господар цієї будівлі.
Наразі слідчі внесли відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що на Полтавщині за 29 грудня горіли гараж і житловий будинок.
