На Полтавщині за минулу добу горіли гараж і житловий будинок

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 112

На Полтавщині за минулу добу горіли гараж і житловий будинок. З оперативної інформації ДСНС відомо, що перша пожежа сталася 29 грудня близько 2.44 на вулиці Лисенка в селищі Диканька Полтавського району. Там загорівся гараж. Вогонь знищив облицювання стін і стелі на площі близько 50 кв. м, а також автомобіль. До гасіння залучали рятувальників 11-ї державної пожежно-рятувальної частини. Надзвичайникам вдалося врятувати житловий будинок і господарську споруду, розташовані поруч.

Ще одна пожежа сталася того ж дня, близько 23.39 на вулиці Революції на граніті в місті Полтава. Загорівся житловий будинок. Полум’я знищило покрівлю на площі 7 кв. м та пошкодило стіни й стелю на площі близько 30 кв. м. До ліквідації пожежі залучали рятувальників 25-ї ДПРЧ. Будинок вдалося врятувати.

Нагадаємо, що 27 грудня в пожежі, яка сталась в місті Карлівка, загинула 72-річна жінка.



