Під час пожежі в Карлівці загинула жінка: поліція відкрила кримінальне провадження

27 грудня в місті Карлівка сталася пожежа в одній із квартир багатоповерхівки. Після ліквідації загорання в оселі виявили тіло жінки свідомості, врятувати її не вдалося
Як повідомляє пресслужба поліції Полтавщини, 27 грудня, близько 22:30 до відділу поліції в місті Карлівка надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир міста. Після ліквідації загорання правоохоронці виявили у приміщенні 72-річну власницю оселі без свідомості. Медики намагалися врятувати жінку, однак вона померла в кареті швидкої допомоги.
За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, що призвело до загибелі людини).
Причини та обставини трагедії наразі встановлює слідство.
Нагадаємо, що 28 грудня на території Кременчуччини сталось дві пожежі, на щастя, ніхто не постраждав.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.