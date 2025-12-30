Під час пожежі в Карлівці загинула жінка: поліція відкрила кримінальне провадження

27 грудня в місті Карлівка сталася пожежа в одній із квартир багатоповерхівки. Після ліквідації загорання в оселі виявили тіло жінки свідомості, врятувати її не вдалося

