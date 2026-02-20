Пожежу на підприємстві у Миргородському районі гасили понад 150 рятувальників

Пожежу на підприємстві у Миргородському районі, що виникла внаслідок обстрілу російських безпілотників, ліквідовували понад 150 рятувальників. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
До гасіння загоряння надзвичайники також залучили близько 50 одиниць техніки підрозділів ДСНС.
Відомо, що пожежа сталахнула на об'єкті нафтогазової інфраструктури. Росіяни для атаки застосували безпілотники типу «Герань-2». Серед людей ніхто не постраждав.
Нині правоохоронці документують ще один воєнний злочин, скоєний росіянами.
