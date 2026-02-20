СБУ, Нацполіція та правоохоронці Молдови знешкодили агентурно-бойову групу РФ, яка готувала резонансні вбивства в Україні

Завдяки масштабній спецоперації під кодовою назвою «Енігма 2.0», яка проводилася під егідою Європолу та Інтерполу, на території України та Молдови нейтралізовано оперативно-бойову групу російських спецслужб, яка готувала ліквідацію відомих медійних та політичних діячів в Україні

Контррозвідка Служби безпеки та Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України спільно з Національним інспекторатом розслідувань Генерального інспекторату поліції Республіки Молдова зірвали чергову спробу російських спецслужб здійснити серію замовних вбивств у нашій державі. Про це повідомили преслужби СБУ та Національної поліції України.

Основними «цілями» ворога були: українські журналісти і громадські діячі, керівник стратегічного підприємства та військовослужбовці Головного управління розвідки Міноборони, у тому числі бійці Іноземного легіону ГУР МО.

Для ліквідації потенційних жертв фігуранти розробляли різні варіанти замахів: від розстрілів «впритул» до підриву автомобілів. За вчинення вбивств російські спецслужбісти обіцяли винагороду до 100 тисяч доларів США, залежно від статусу особи.

За результатами спільних дій затримано керівника (резидента) ворожого осередку — 34-річного рецидивіста з Молдови, двох його агентів, їхніх спільників з України, ЄС та невизнаного Придністров’я.

Як встановило розслідування, головний фігурант був завербований російськими спецслужбістами під час відбування покарання в російській тюрмі. Після відбуття терміну покарання його відправили до Молдови для формування агентурно-бойової групи під контролем російських спецслужб.

До її складу резидент ворога підбирав «однодумців» з прокремлівськими поглядами, насамперед серед осіб з військовим досвідом. У подальшому агентів розподіляли на групи. Перша з них — відстежувала місця перебування та розпорядок дня потенційних жертв, друга — «кілери», які мали здійснити замовні вбивства. Далі російську агентуру перекидали в Україну під виглядом туристів, а потім розосереджували по орендованих оселях у різних регіонах нашої держави.

Встановлено, що агенти перебували на постійному зв’язку з резидентом, а гроші на підготовку замахів отримували через криптогаманці та банківські картки зарубіжних фінустанов.

Щоб стежити за «цілями», агенти прикидалися кур’єрами сервісів доставки, які здійснювали фото-, відеофіксацію об’єктів замаху, позначали їхні геолокації на гугл-картах та «звітували» резиденту.

За наявними даними, російські спецслужбісти сподівалися використати резонансні вбивства для поширення панічних настроїв та дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Україні.

Під час обшуків у затриманих вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси, бойові гранати та засоби зв’язку.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (готування до умисного вбивства на замовлення);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій керівника та учасників ворожого осередку. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

У пресслужбі Національної поліції України щодо операції «ЕНІГМА 2.0» додатково повідомили, що наразі достеменно встановлено, що серед осіб, яких планували ліквідувати агенти ворога — відомий журналіст, внесений на росії до списку «екстремістів» та оголошений у розшук, один із керівників державного стратегічного підприємства, чинні військовослужбовці Головного управління розвідки Міноборони України, у томі числі бійці Іноземного Легіону ГУР, ССО, а також громадський активіст, вихідець з РФ, який зайняв чітку проукраїнську позицію.

За задумом ворожих спецслужб, резонансні вбивства мали на меті посіяти страх, деморалізувати суспільство, створити відчуття незахищеності та дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні.

З метою недопущення реалізації злочинних планів правоохоронці провели скоординовану спецоперацію на території двох держав. Учора, 19 лютого, співробітники ДСР та ГСУ Нацполіції спільно із співробітниками Національного інспекторату розслідувань Генерального інспекторату поліції Республіки Молдови і за участю спецпідрозділу «Фулджер», провели спільні заходи на території Молдови. Затримали 34-річного куратора агентурно-бойової групи, а також осіб, причетних до агентурної мережі.

Одночасно з цим в України поліцейські, працівники контррозвідки СБУ за сприяння працівників власної безпеки ГУР МО та за силової підтримки відділу силового забезпечення ДСР Нацполіції провели обшуки в Києві та Одесі. В ході обшуків були вилучені засоби зв’язку, зброя, техніка та інші речові докази. Учасників агентурної групи затримали.

Усі заходи в межах цієї спецоперації проводилися під егідою Європолу та Інтерполу.

— Ця операція стала прикладом ефективної міжнародної співпраці у протидії гібридним загрозам. Зірвано спробу реалізації ворожого сценарію, припинено діяльність агентурної мережі та перекрито канали її фінансування й координації. Українські правоохоронці спільно з міжнародними партнерами продовжують системну роботу з нейтралізації підривної діяльності проти держави, — йдеться у повідомленні Нацполіції.

