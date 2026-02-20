Понад 5 700 пар офіційно одружилися за 2025 рік на Полтавщині

У Полтавській області у 2025 році зареєстрували понад 5 700 шлюбів. За даними аналітики, протягом року в регіоні тисячі пар офіційно уклали шлюб, при цьому показники розірвання шлюбу залишалися нижчими, ніж кількість новостворених сімей. Про це повідомляє Опендатабот. Як і в інших областях, на Полтавщині більшість розлучень відбувалися через суд, тоді як розірвання шлюбу через органи ДРАЦС траплялося значно рідше. Загалом область не входить до регіонів з найвищими показниками розлучень, демонструючи помірну та відносно стабільну динаміку сімейних відносин.

У масштабах усієї країни 2025 рік показав зростання кількості шлюбів і водночас скорочення кількості розлучень. В Україні за рік зареєстрували понад 165 тисяч шлюбів, що приблизно на 10% більше, ніж роком раніше. Кількість розлучень, навпаки, зменшилася — на 10 шлюбів у середньому припадало близько семи розірвань. Переважна частина таких рішень ухвалювалася судами, що пов’язано зі складнішими сімейними обставинами та наявністю спільних дітей чи майна. Загальна тенденція, за підрахунками Опендатабот, свідчить про поступову стабілізацію сімейної сфери після спаду попередніх років.

