Під Кременчуком ліквідували звалище будівельного сміття

У Горішньоплавнівській громаді на Кременчуччині ліквідували засмічення земель комунальної власності. Про це повідомили у пресслужбі Держекоінспекції Центрального округу.
Йдеться про ділянки у селі Кияшки, де виявили відходи будівництва та зношені залізничні шпали.
Як повідомили в екоінспекції, порушення зафіксували під час рейдової перевірки у листопаді 2025 року. Інспектори виявили сміттєзвалище на землях комунальної власності.
Після цього екологи направили матеріали до Горішньоплавнівської міської ради з вимогою вжити заходів у межах повноважень у сфері управління відходами.
У результаті спільної роботи інспекції та громади засмічення ліквідували. Загальна площа очищеної території становить 256 квадратних метрів.
Нагадаємо, нещодавно завдяки екологам стихійне сміттєзвалище ліквідували і у Градизькій громаді.
