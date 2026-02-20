Під Кременчуком ліквідували звалище будівельного сміття

У Горішньоплавнівській громаді на Кременчуччині ліквідували засмічення земель комунальної власності. Про це повідомили у пресслужбі Держекоінспекції Центрального округу.

Йдеться про ділянки у селі Кияшки, де виявили відходи будівництва та зношені залізничні шпали.

Як повідомили в екоінспекції, порушення зафіксували під час рейдової перевірки у листопаді 2025 року. Інспектори виявили сміттєзвалище на землях комунальної власності.

Після цього екологи направили матеріали до Горішньоплавнівської міської ради з вимогою вжити заходів у межах повноважень у сфері управління відходами.

У результаті спільної роботи інспекції та громади засмічення ліквідували. Загальна площа очищеної території становить 256 квадратних метрів.

Нагадаємо, нещодавно завдяки екологам стихійне сміттєзвалище ліквідували і у Градизькій громаді.