На Кременчуччині попрощалися із полеглим бійцем Андрієм Куклою

Загинув захисник під час виконання бойового завдання на Донеччині

Учора, 19 лютого, у Глобиному в останню путь провели загиблого у бою за Україну захисника Андрія Куклу. Про це повідомили у пресслужбі громади.

Відомо, що військовослужбовець народився 4 квітня 1989 року у Приморському краї на Далекому Сході. Коли хлопчикові не було й року, родина повернулася в Україну та оселилася в селі Опришки. Тут минули його дитинство та шкільні роки.

Після школи Андрій навчався у політехнічному технікумі в Горішніх Плавнях, працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Згодом повернувся до села, працював на Глобинському м’ясокомбінаті, а пізніше — оператором грануляції у цеху переробки сої ТОВ «Глобинський переробний завод».

До лав Збройних сил України Андрій Кукла став 20 грудня 2022 року. Службу розпочав у 44-й окремій механізованій бригаді — був водієм-заряджаючим бойової машини «Град» реактивної артилерійської батареї. Згодом пройшов навчання та став оператором безпілотних літальних апаратів.

Захисник працював із різними типами розвідувальних дронів і фактично був «очима» свого підрозділу, зазначають у громаді. Побратими поважали його за професійність, витримку та відповідальність.

За службу Андрія відзначили грамотою командира військової частини та нагрудним знаком «Хрест Хоробрих» 44-ї окремої механізованої бригади.

8 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу Костянтинівки Краматорського району його життя обірвалося. Поховали захисника у рідному селі Опришки.

У 36-річного воїна залишилися дружина та син.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.