Полтава отримала нуль балів у євротесті прозорості

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 281

Оцінювання у межах євротесту проводили за десятками критеріїв — від структури офіційних сайтів до повноти й актуальності оприлюднених наборів даних

Полтава не набрала жодного бала у дослідженні щодо відкритих даних у межах євротесту на прозорість. Станом на 5 грудня 2025 року електронний кабінет Полтавської міської ради на Єдиному державному порталі відкритих даних (data.gov.ua) був порожнім, а на офіційному сайті міськради відсутній окремий структурований розділ, де була б зібрана інформація про відкриті дані та сервіси доступу до них.

Про це йдеться у дослідженні програми «Прозорі міста» проєкту Transparency International Ukraine, яке стало третім етапом євротесту на прозорість. Цього разу експерти аналізували, як міста та держава виконують європейські вимоги саме у сфері відкритих даних.

Оцінювання проводили за 40 індикаторами з максимальною оцінкою 100 балів. Серед критеріїв — наявність open data-розділу на сайтах органів влади, публікація ключових наборів даних, відповідність форматів європейським вимогам, зручність доступу, регулярність оновлення та наявність «євроінтеграційних» наборів даних.

Окрім Полтави, нуль балів також отримала Одеса — через відсутність окремого розділу відкритих даних і неструктурований підхід до їх публікації. Водночас Київ показав найвищий результат серед міст — 44,3 бала зі 100, продемонструвавши системнішу роботу з відкритими даними.

Загалом середній рівень виконання індикаторів відкритих даних серед усіх учасників дослідження становив 23,1 %, що свідчить про низьку готовність більшості міст до впровадження європейських стандартів прозорості. Подібні проблеми фіксують і в інших регіонах, а також на рівні окремих державних установ.

