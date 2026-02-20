На Полтавщині після атаки дрона пошкоджене підприємство на Миргородщині

У ніч на 20 лютого армія РФ атакувала підприємство паливно-енергетичного комплексу в Миргородському районі. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
За даними правоохоронців, противник застосував ударний безпілотник типу «Герань-2». Унаслідок дронової атаки пошкоджено майно підприємства. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Нині обласна прокуратура порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — вчинення воєнного злочину.
Нагадаємо, відомо, що цієї ночі росіяни поцілили по інфраструктурі компанії «Нафтогаз».
