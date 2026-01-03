У Кременчуці затримали розбійника, який напав на працівницю кафе на вокзалі

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 152

Його піймали за годину

2 січня близько 15.30 на залізничному вокзалі Кременчука чоловік вчинив розбійний напад у кафе, повідомила пресслужба поліції полтавщини.

На місце події прибули патрульні, слідчо-оперативна група та оперативники відділення №1 Кременчуцького районного управління поліції. За попередніми даними, невідомий чоловік напав на працівницю кафе, побив її, після чого відібрав мобільний та гроші з каси.

Упродовж години правоохоронці встановили особу нападника та затримали його. Ним виявився 27-річний мешканець сусідньої області, який раніше вже мав проблеми із законом.

Як повідомив т.в.о. начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, наразі вирішують питання щодо повідомлення нападнику про підозру та обрання запобіжного заходу. Потерпілу жінку госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

За фактом нападу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що місяць тому у Мозоліївці чоловік пограбував магазин, погрожуючи продавчині викруткою.