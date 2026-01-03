ГО "Захист держави"
Кременчук

У Кременчуці тимчасово відключили гарячу воду: перелік адрес

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 0

 У Кременчуці через аварійні роботи КП «Теплоенерго» тимчасово припинило подачу гарячої води на кількох вулицях. Публікуємо перелік адрес і час відновлення

У суботу, 3 січня, в місті тимчасово припинили постачання гарячої води через аварійні роботи, повідомили у «Теплоенерго».

З 11.32 гарячу воду відключили за адресами:

  • вул. Покровська — буд. 9/14, 13, 15/34
  • вул. Миколаївська — буд. 2, 12
  • вул. Старшого лейтенанта Кагала — буд. 32
  • вул. Небесної Сотні — буд. 2
  • вул. Театральна — буд. 28, 30
  • вул. Тараса Шевченка — буд. 9, 10, 12, 14/10, 16/5, 17/8, 22/30

Орієнтовний час завершення робіт — до 17.00.

Раніше цього ж дня гарячу воду також відключили за адресами:

  • вул. Молодіжна — буд. 11, 11-А, 13/1

Орієнтовний час відновлення послуги — до 15.00.

Нагадаємо, що у місті також діють графіки погодинних та планових знеструмлень.

Автор: Руслана Горгола
Теги: гаряча вода відключення води
Вверх