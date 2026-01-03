У Кременчуці тимчасово відключили гарячу воду: перелік адрес

У Кременчуці через аварійні роботи КП «Теплоенерго» тимчасово припинило подачу гарячої води на кількох вулицях. Публікуємо перелік адрес і час відновлення
У суботу, 3 січня, в місті тимчасово припинили постачання гарячої води через аварійні роботи, повідомили у «Теплоенерго».
З 11.32 гарячу воду відключили за адресами:
Орієнтовний час завершення робіт — до 17.00.
Раніше цього ж дня гарячу воду також відключили за адресами:
Орієнтовний час відновлення послуги — до 15.00.
Нагадаємо, що у місті також діють графіки погодинних та планових знеструмлень.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.