Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 20:00
Переглядів: 237
Енергетики проводитимуть роботи з технічного обслуговування електромереж
У суботу, 3 січня, в Кременчуці у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомили представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00:
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1,3,5,7;
- пров. Веселий, 10;
- вул. Івана Франка, 29-33;
- вул. Перекопська, 40;
- вул. Європейська, 60А;
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- с. Потоки;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпрянське;
- с. Соснівка.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.