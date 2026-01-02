Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 237

У суботу, 3 січня, в Кременчуці у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомили представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 19.00: