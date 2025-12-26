У Полтаві поліція розслідує конфлікт у кафе, під час якого постраждала жінка

В одному з полтавських кафе невідомі чоловіки чіплялися до жінки: поліція відкрила кримінальне провадження. Про це інформують у пресслужбі Полтавського районного управління поліції.
Відомо, що із заявою до правоохоронців потерпіла звернулася 15 грудня. За її словами жінки, у закладі до неї чіплялися незнайомі чоловіки, які згодом завдали їй тілесних ушкоджень.
Правоохоронці встановили осіб, причетних до події. Ними виявилися мешканці Полтавського району.
Нині правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині під час сварки один чоловік стріляв в іншого з револьвера.
