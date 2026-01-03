Чому взимку хочеться більше спати — пояснення науковців

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 159

Нестача світла взимку змінює циркадні ритми та підвищує рівень мелатоніну, через що організм потребує більше сну. Експерти пояснили, як налагодити режим і почуватися бадьоріше

У холодну пору року багато людей відчувають постійну втому й бажання спати довше. Це може бути пов’язано зі скороченням світлового дня, змінами у поведінці та впливом світла на біологічний годинник людини. Про це пише CNN з посиланням на експертів зі сну.

За словами доцента клінічної медицини Раджа Дасгупти, сонячне світло відіграє ключову роль у регуляції циркадних ритмів.

— Коли надворі світло, ми схильні бути активними. Коли ж сонце заходить, організм починає виробляти більше мелатоніну — гормону, який відповідає за сон, — пояснив він.

Через нестачу світла взимку рівень мелатоніну зростає, що впливає не лише на тривалість, а й на якість сну. Коли сонце сідає раніше, організм може подовжувати фазу швидкого сну (REM) — саме тому вранці взимку часто важче прокидатися.

— Наш мозок намагається «надолужити» брак світла, подовжуючи певні фази сну, — зазначив клінічний психолог із Нью-Йорка Джошуа Тал.

Ще одним чинником фахівці називають так званий «соціальний джет-лаг» — наслідок пізніх вечорів і нерегулярного режиму сну влітку. Узимку організм намагається компенсувати це, вимагаючи більше відпочинку.

Серед додаткових причин:

святковий та емоційний стрес;

переїдання та надмірне вживання солодкого;

алкоголь;

зменшення фізичної активності.

Як краще почуватися взимку і налагодити сон

За словами наукової співробітниці Університету Буффало Карлеари Вайс, повністю «впасти в зимову сплячку» люди не можуть, але можуть адаптувати свої звички.

Серед порад експертів:

дозволити собі додаткову годину сну, якщо є можливість;

за можливості починати робочий або навчальний день пізніше;

обов’язково отримувати ранкове світло — навіть у похмуру погоду;

лягати спати й прокидатися в один і той самий час.

— Щоб допомогти організму перейти від сну до неспання, важливо отримувати світло вранці протягом зимових місяців, — наголосила Вайс.

Якщо ж природного світла бракує, фахівці радять світлотерапію — використання спеціальних ламп, які імітують сонячне світло. Її застосовують, зокрема, для лікування сезонного афективного розладу. Така терапія допомагає регулювати рівень мелатоніну й серотоніну, зменшує сонливість і покращує настрій.