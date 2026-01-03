Чому взимку хочеться більше спати — пояснення науковців

Нестача світла взимку змінює циркадні ритми та підвищує рівень мелатоніну, через що організм потребує більше сну. Експерти пояснили, як налагодити режим і почуватися бадьоріше
У холодну пору року багато людей відчувають постійну втому й бажання спати довше. Це може бути пов’язано зі скороченням світлового дня, змінами у поведінці та впливом світла на біологічний годинник людини. Про це пише CNN з посиланням на експертів зі сну.
За словами доцента клінічної медицини Раджа Дасгупти, сонячне світло відіграє ключову роль у регуляції циркадних ритмів.
Через нестачу світла взимку рівень мелатоніну зростає, що впливає не лише на тривалість, а й на якість сну. Коли сонце сідає раніше, організм може подовжувати фазу швидкого сну (REM) — саме тому вранці взимку часто важче прокидатися.
Ще одним чинником фахівці називають так званий «соціальний джет-лаг» — наслідок пізніх вечорів і нерегулярного режиму сну влітку. Узимку організм намагається компенсувати це, вимагаючи більше відпочинку.
Серед додаткових причин:
За словами наукової співробітниці Університету Буффало Карлеари Вайс, повністю «впасти в зимову сплячку» люди не можуть, але можуть адаптувати свої звички.
дозволити собі додаткову годину сну, якщо є можливість;
за можливості починати робочий або навчальний день пізніше;
обов’язково отримувати ранкове світло — навіть у похмуру погоду;
лягати спати й прокидатися в один і той самий час.
Якщо ж природного світла бракує, фахівці радять світлотерапію — використання спеціальних ламп, які імітують сонячне світло. Її застосовують, зокрема, для лікування сезонного афективного розладу. Така терапія допомагає регулювати рівень мелатоніну й серотоніну, зменшує сонливість і покращує настрій.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.