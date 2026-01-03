ГО "Захист держави"
«Коло підтримки»: простір тиші, довіри й взаємної опори
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Здоров'я, Для дому і сім'ї, Поради по здоров'ю

Чому взимку хочеться більше спати — пояснення науковців

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 159

Нестача світла взимку змінює циркадні ритми та підвищує рівень мелатоніну, через що організм потребує більше сну. Експерти пояснили, як налагодити режим і почуватися бадьоріше

У холодну пору року багато людей відчувають постійну втому й бажання спати довше. Це може бути пов’язано зі скороченням світлового дня, змінами у поведінці та впливом світла на біологічний годинник людини. Про це пише CNN з посиланням на експертів зі сну.

За словами доцента клінічної медицини Раджа Дасгупти, сонячне світло відіграє ключову роль у регуляції циркадних ритмів.

— Коли надворі світло, ми схильні бути активними. Коли ж сонце заходить, організм починає виробляти більше мелатоніну — гормону, який відповідає за сон, — пояснив він.

Через нестачу світла взимку рівень мелатоніну зростає, що впливає не лише на тривалість, а й на якість сну. Коли сонце сідає раніше, організм може подовжувати фазу швидкого сну (REM) — саме тому вранці взимку часто важче прокидатися.

— Наш мозок намагається «надолужити» брак світла, подовжуючи певні фази сну, — зазначив клінічний психолог із Нью-Йорка Джошуа Тал.

Ще одним чинником фахівці називають так званий «соціальний джет-лаг» — наслідок пізніх вечорів і нерегулярного режиму сну влітку. Узимку організм намагається компенсувати це, вимагаючи більше відпочинку.

Серед додаткових причин:

  • святковий та емоційний стрес;
  • переїдання та надмірне вживання солодкого;
  • алкоголь;
  • зменшення фізичної активності.

Як краще почуватися взимку і налагодити сон

За словами наукової співробітниці Університету Буффало Карлеари Вайс, повністю «впасти в зимову сплячку» люди не можуть, але можуть адаптувати свої звички.

Серед порад експертів:

  • дозволити собі додаткову годину сну, якщо є можливість;

  • за можливості починати робочий або навчальний день пізніше;

  • обов’язково отримувати ранкове світло — навіть у похмуру погоду;

  • лягати спати й прокидатися в один і той самий час.

— Щоб допомогти організму перейти від сну до неспання, важливо отримувати світло вранці протягом зимових місяців, — наголосила Вайс.

Якщо ж природного світла бракує, фахівці радять світлотерапію — використання спеціальних ламп, які імітують сонячне світло. Її застосовують, зокрема, для лікування сезонного афективного розладу. Така терапія допомагає регулювати рівень мелатоніну й серотоніну, зменшує сонливість і покращує настрій.

ПО ТЕМІ:

Напій для міцного сну: потрібен лише один інгридієнт
Засинаємо за хвилину — поради газети «Для дому і сім'ї»
Мелатонін корисний для сну й не тільки
Як покращити якість сну: корисні поради

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: сон зима
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх