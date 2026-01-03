За 2025 рік загинули 993 військові з Полтавщини — Павлов

Сьогодні, 14:23 Переглядів: 289

За його даними, загальна кількість загиблих уродженців області від початку повномасштабної війни — 3 473

Упродовж 2025 року загинули 993 військовослужбовці Збройних сил України — уродженці Полтавської області. Про це 2 січня повідомив у фейсбуці відповідальний секретар комісії з питань найменування та перейменування елементів міського середовища та інфраструктури, увічнення пам’яті осіб та подій при виконкомі Полтавської міської ради Віталій Павлов.

За його даними, від початку повномасштабного вторгнення Росії — з 24 лютого 2022 року — кількість загиблих військових із Полтавщини становить 3 473 особи.

Офіційної зведеної статистики від державних органів щодо цих даних наразі не оприлюднювали. Статистика втрат України загалом засекречена, але Президент Зеленський надавав цифри: у лютому 2025 року він повідомив про 45 100 загиблих та 390 000 поранених українських військових від початку повномасштабного вторгнення