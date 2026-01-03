ГО "Захист держави"
«Коло підтримки»: простір тиші, довіри й взаємної опори
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Освіта, Україна, Світ, Війна

У 2025 році Україна підготувала майже 100 льотчиків і понад 5 тисяч операторів дронів — Міноборони

Сьогодні, 15:23 Переглядів: 89

 У 2025 році в Україні підготували майже сотню курсантів-льотчиків і понад 5 тисяч операторів безпілотників, які поповнять оновлені Повітряні Сили

Упродовж 2025 року Україна забезпечила підготовку майже 100 курсантів-льотчиків, які в майбутньому стануть основою оновлених Повітряних Сил. Про це повідомили в Міністерстві оборони, підбиваючи підсумки роботи системи підготовки авіаційного персоналу.

Крім того, завдяки залученню приватних і державних інструкторських шкіл торік в Україні підготували понад 5 тисяч операторів безпілотних авіакомплексів.

За результатами випробувань і кваліфікаційних іспитів авіаційному персоналу видали 437 свідоцтв державного зразка, які підтверджують відповідність найвищим професійним стандартам.

Ключовим досягненням року в оборонному відомстві називають розгортання мережі сертифікованих навчальних центрів. Це стало можливим після впровадження постанови Кабміну №1129, яка запровадила експериментальний проєкт із сертифікації шкіл операторів безпілотних систем.

За даними Міноборони, статус сертифікованих отримали вісім провідних навчальних організацій, а загальна кількість закладів, що мають дозвіл на підготовку фахівців, зросла до 34. З них 19 центрів спеціалізуються на підготовці операторів БПЛА.

Також у Міноборони повідомили, що в межах Коаліції повітряних сил завершили навчання кількох груп українських пілотів за кордоном. Вони опанували сучасні авіаційні платформи іноземного виробництва. Програми підготовки адаптували до реального бойового досвіду та стандартів взаємосумісності НАТО.

Окрім льотного складу, за кордоном підготували:

  • фахівців інженерно-технічної служби, які відповідають за експлуатацію сучасної авіатехніки;
  • наземний персонал з аеродромного обслуговування та логістики;
  • операторів спеціальної апаратури для роботи з високотехнологічними системами моніторингу та розвідки.
ПО ТЕМІ:

«Мрія 4.5.0». Літальні апарати, які змінюють хід війни

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: пілоти льотчик курсант дрони
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх