У 2025 році Україна підготувала майже 100 льотчиків і понад 5 тисяч операторів дронів — Міноборони

У 2025 році в Україні підготували майже сотню курсантів-льотчиків і понад 5 тисяч операторів безпілотників, які поповнять оновлені Повітряні Сили

Упродовж 2025 року Україна забезпечила підготовку майже 100 курсантів-льотчиків, які в майбутньому стануть основою оновлених Повітряних Сил. Про це повідомили в Міністерстві оборони, підбиваючи підсумки роботи системи підготовки авіаційного персоналу.

Крім того, завдяки залученню приватних і державних інструкторських шкіл торік в Україні підготували понад 5 тисяч операторів безпілотних авіакомплексів.

За результатами випробувань і кваліфікаційних іспитів авіаційному персоналу видали 437 свідоцтв державного зразка, які підтверджують відповідність найвищим професійним стандартам.

Ключовим досягненням року в оборонному відомстві називають розгортання мережі сертифікованих навчальних центрів. Це стало можливим після впровадження постанови Кабміну №1129, яка запровадила експериментальний проєкт із сертифікації шкіл операторів безпілотних систем.

За даними Міноборони, статус сертифікованих отримали вісім провідних навчальних організацій, а загальна кількість закладів, що мають дозвіл на підготовку фахівців, зросла до 34. З них 19 центрів спеціалізуються на підготовці операторів БПЛА.

Також у Міноборони повідомили, що в межах Коаліції повітряних сил завершили навчання кількох груп українських пілотів за кордоном. Вони опанували сучасні авіаційні платформи іноземного виробництва. Програми підготовки адаптували до реального бойового досвіду та стандартів взаємосумісності НАТО.

Окрім льотного складу, за кордоном підготували: