Над Полтавською громадою під час тривоги збили дрон

30 січня під час однієї з повітряних тривог над Полтавською громадою зафіксували збиття російського безпілотника. Про це повідомила очільниця Полтави Катерина Ямщикова.
За її словами, після інциденту профільні служби Полтавської міської ради у координації з ДСНС оперативно виїхали на місце події та провели обстеження території. Уламки збитого БпЛА виявили на відкритій місцевості.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Також не надходило повідомлень про пошкодження житлових будинків чи майна.
Нагадаємо, що зранку у Полтавькій громаді чули вибух.
