Посівний календар на січень

Сьогодні, 07:04

Січень для садівників та городників — це початок нового сезону, коли поступово вибудовується ритм майбутніх робіт

Сприятливими датами для посівів та роботи з рослинами будуть 4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 та 31 січня. У ці дні можна висівати городню розсаду, пересаджувати кімнатні квіти, укорінювати живці, доглядати за декоративними культурами в теплиці, починати вирощування зелень на підвіконні.

Що та коли сіяти у січні 2026

  • Селера коренева, цибуля-порей, довгоцвіти — 1-3 січня;
  • Зелень, салати, шпинат, пряні трави — 2, 3, 4-7, 17-20, 27-28 січня;
  • Томати, перець, баклажани, фізаліс — 4-5, 12-13, 21-23, 31 січня;
  • Кімнатні та декоративні квіти — 6, 7, 12, 13, 21-23 січня;
  • Коренеплоди, цибулинні культури — 17-20 січня;
  • Бобові (горох, квасоля, боби) — 19, 20 січня (за раннього вирощування у теплиці);
  • Суниця та полуниця на розсаду — 27-28 січня;
  • Овочі для тестування насіння (перевірка сходів томатів, перцю, баклажанів) — 9 січня.

Також у січні варто оновити ґрунт для кімнатних рослин, підготувати підсвітку для розсади та перевірити якість зберігання насіння перед весняними посівами.

Є періоди, коли варто утриматися від будь-яких посівів. Несприятливі дні — 8, 10, 11, 14-16, 24-26, 29, 30 січня. У ці дати краще не турбувати рослини. Займіться тим, що не потребує порушення кореневої системи: підготовкою ґрунту, вибором насіння, оглядом інвентарю, плануванням тепличних робіт.

Автор: Мирослава Українська
