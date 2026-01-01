Посівний календар на січень

Січень для садівників та городників — це початок нового сезону, коли поступово вибудовується ритм майбутніх робіт
Сприятливими датами для посівів та роботи з рослинами будуть 4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 та 31 січня. У ці дні можна висівати городню розсаду, пересаджувати кімнатні квіти, укорінювати живці, доглядати за декоративними культурами в теплиці, починати вирощування зелень на підвіконні.
Також у січні варто оновити ґрунт для кімнатних рослин, підготувати підсвітку для розсади та перевірити якість зберігання насіння перед весняними посівами.
Є періоди, коли варто утриматися від будь-яких посівів. Несприятливі дні — 8, 10, 11, 14-16, 24-26, 29, 30 січня. У ці дати краще не турбувати рослини. Займіться тим, що не потребує порушення кореневої системи: підготовкою ґрунту, вибором насіння, оглядом інвентарю, плануванням тепличних робіт.
