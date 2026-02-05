Чому зимою не можна ходити без шапки - роз'янює газета «Для дому і сім'ї»

Лікарі наполягають: зимою шапка — це не лише елемент гардеробу, а й захист здоров'я

З настанням холодів багато хто нехтує простим, але важливим аксесуаром, як шапка. Особливо це характерно для підлітків та молоді, які керуються модою чи звичкою.

Ось чому не варто виходити на мороз із непокритою головою.

Втрата тепла через голову

За низьких температур людське тіло втрачає тепло в першу чергу через відкриті частини тіла. Голова займає до 10% площі поверхні тіла, але за сильного холоду через неї може втрачатися до 30–50% тепла. Це веде до переохолодження, загального ослаблення імунітету та навіть обморожень.

Ризик застуди та гаймориту

Морозний вітер, особливо у вологу погоду, негативно впливає на носові пазухи, вуха та лобову частину голови. Без шапки легко заробити нежить, синусит чи гайморит, запалення середнього вуха (отит), головний біль судинного характеру. Це не просто дискомфорт, а ризик серйозних ускладнень.

Судинні спазми та головний біль

Переохолодження голови часто провокує судинні спазми, що спричиняє різкий головний біль або навіть тимчасове запаморочення. Це особливо небезпечно для людей з вегето-судинною дистонією, гіпертонією чи мігренню.

Проблеми з волоссям

Холод та різкі перепади температур (з вулиці у теплі приміщення) шкодять шкірі голови:

волосся стає ламким і тьмяним;

можливе посилене випадіння волосся;

з'являється сухість і подразнення шкіри голови.

Ускладнення хронічних захворювань

Для людей із хронічними проблемами — гайморитом, фронтитом, невралгією, захворюваннями вуха — вихід на вулицю без шапки взимку може спровокувати загострення.