ГО "Захист держави"
Артем Рудюк: служити Україні — і на фронті, і після нього
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Для дому і сім'ї, Поради по здоров'ю

Чому зимою не можна ходити без шапки - роз'янює газета «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 98

Лікарі наполягають: зимою шапка — це не лише елемент гардеробу, а й захист здоров'я

З настанням холодів багато хто нехтує простим, але важливим аксесуаром, як шапка. Особливо це характерно для підлітків та молоді, які керуються модою чи звичкою. 

Ось чому не варто виходити на мороз із непокритою головою.

Втрата тепла через голову

За низьких температур людське тіло втрачає тепло в першу чергу через відкриті частини тіла. Голова займає до 10% площі поверхні тіла, але за сильного холоду через неї може втрачатися до 30–50% тепла. Це веде до переохолодження, загального ослаблення імунітету та навіть обморожень.

Ризик застуди та гаймориту

Морозний вітер, особливо у вологу погоду, негативно впливає на носові пазухи, вуха та лобову частину голови. Без шапки легко заробити нежить,  синусит чи гайморит, запалення середнього вуха (отит), головний біль судинного характеру. Це не просто дискомфорт, а ризик серйозних ускладнень.

Судинні спазми та головний біль

Переохолодження голови часто провокує судинні спазми, що спричиняє різкий головний біль або навіть тимчасове запаморочення. Це особливо небезпечно для людей з вегето-судинною дистонією, гіпертонією чи мігренню.

Проблеми з волоссям

Холод та різкі перепади температур (з вулиці у теплі приміщення) шкодять шкірі голови:

волосся стає ламким і тьмяним;

можливе посилене випадіння волосся;

з'являється сухість і подразнення шкіри голови.

Ускладнення хронічних захворювань

Для людей із хронічними проблемами — гайморитом, фронтитом, невралгією, захворюваннями вуха — вихід на вулицю без шапки взимку може спровокувати загострення.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: зима поради по здоров'ю
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх