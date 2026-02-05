ГО "Захист держави"
Артем Рудюк: служити Україні — і на фронті, і після нього
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Освіта

МОН затвердило ключові дати проведення НМТ-2026

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 62

 Реєстрація розпочнеться 5 березня, а основні сесії триватимуть із 20 травня до 25 червня

Наказом Міністерства освіти і науки України затверджено Календарний план організації та проведення у 2026 році національного мультипредметного тесту (НМТ). Про це повідомили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Основна сесія НМТ проходитиме з 20 травня до 25 червня, додаткова — з 17 до 24 липня.

Реєстрація для участі в тестуванні відбуватиметься в онлайн-форматі через сервіс Українського центру оцінювання якості освіти. Основний період реєстрації триватиме з 5 березня до 2 квітня включно, а внести зміни до реєстраційних даних можна буде до 7 квітня. Додатковий період реєстрації запланований на 11–16 травня, із можливістю коригування даних до 21 травня. Персональний кабінет можна буде створити через застосунок «Дія» або шляхом заповнення онлайн-форми.

 

НМТ проводитимуть як в Україні, так і за кордоном. Перелік країн і міст за межами України, де діятимуть тимчасові екзаменаційні центри, Український центр оцінювання якості освіти оприлюднить до 3 березня. З міркувань безпеки інформацію про місця проведення тестування в Україні публікувати не будуть.

Запрошення з датою, часом і місцем тестування з’являться в персональних кабінетах учасників основних сесій не пізніше ніж за 10 днів до початку НМТ, додаткових — не пізніше ніж за 3 дні.

Результати основної сесії НМТ за шкалою 100–200 балів оприлюднять у персональних кабінетах до 3 липня, додаткової — до 29 липня.

Нагадаємо, що в минулому 2025 році Полтавщина стала десятою в рейтингу за результатами НМТ в Україні.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: МОН НМТ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх