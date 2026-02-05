МОН затвердило ключові дати проведення НМТ-2026

Наказом Міністерства освіти і науки України затверджено Календарний план організації та проведення у 2026 році національного мультипредметного тесту (НМТ). Про це повідомили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Основна сесія НМТ проходитиме з 20 травня до 25 червня, додаткова — з 17 до 24 липня.

Реєстрація для участі в тестуванні відбуватиметься в онлайн-форматі через сервіс Українського центру оцінювання якості освіти. Основний період реєстрації триватиме з 5 березня до 2 квітня включно, а внести зміни до реєстраційних даних можна буде до 7 квітня. Додатковий період реєстрації запланований на 11–16 травня, із можливістю коригування даних до 21 травня. Персональний кабінет можна буде створити через застосунок «Дія» або шляхом заповнення онлайн-форми.

НМТ проводитимуть як в Україні, так і за кордоном. Перелік країн і міст за межами України, де діятимуть тимчасові екзаменаційні центри, Український центр оцінювання якості освіти оприлюднить до 3 березня. З міркувань безпеки інформацію про місця проведення тестування в Україні публікувати не будуть.

Запрошення з датою, часом і місцем тестування з’являться в персональних кабінетах учасників основних сесій не пізніше ніж за 10 днів до початку НМТ, додаткових — не пізніше ніж за 3 дні.

Результати основної сесії НМТ за шкалою 100–200 балів оприлюднять у персональних кабінетах до 3 липня, додаткової — до 29 липня.

Нагадаємо, що в минулому 2025 році Полтавщина стала десятою в рейтингу за результатами НМТ в Україні.