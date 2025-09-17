Полтавщина — десята в Україні за результатами НМТ-2025: який середній бал

Полтавська область посіла 10 місце у всеукраїнському рейтингу за результатами національного мультипредметного тесту 2025 року. Такі дані оприлюднили на інформаційному ресурсі «Освіта.ua», пише Полтавська облвійськадміністрація.
За даними «Освіта.ua», у тестуванні взяли участь 6262 учні з 290 шкіл Полтавщини. Вони склали 24 368 тестів, а середній бал становить 135,24.
Рейтинг уклали на основі середніх результатів випускників із чотирьох предметів, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Полтавщині на НМТ-2025 була одна з найвищих явок в Україні — 92%.
