Понад 1 000 учасників НМТ на Полтавщині не з’явилися здавати тест

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Попри це, в області на НМТ-2025 була одна з найвищих явок в Україні

На Полтавщині на НМТ-2025 була одна з найвищих явок в Україні — 92%. Про це стало відомо під час брифінгу заступника начальника Полтавської ОВА Антона Чубенка та директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександра Сидоренка. Темою якого стали підсумки проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року та подолання освітніх втрат в умовах війни.

За словами Олександра Сидоренка, явка абітурієнтів у Полтавській області цього року склала 92% — на рівні довоєнних показників. Хоча понад 1 000 учасників не з’явилися, ця цифра не вважається критичною — через об’єктивні причини.

Серед головних викликів було забезпечення роботи тимчасових екзаменаційних центрів. У 2025 році в області створили новий округ у Лохвиці, а загалом таких центрів працювало 12. До організації тестування вперше долучилися:

Лубенський лісотехнічний фаховий коледж,

Коледж культури і мистецтв у Гадячі,

Луганський університет, який нині базується у Лубнах.

Тестування відбувалося в укриттях, що стало окремим організаційним викликом. Проте всі центри працювали без збоїв. У результаті лише 150 учасників з усієї області звернулися на додаткову сесію — це найнижчий показник за всі роки проведення НМТ.

Одним із пріоритетів цього року стала безпека — учасників, педагогів і персоналу. Цей аспект, за словами спікерів, був реалізований повністю.

Торік Полтавщина також увійшла до числа лідерів за явкою на НМТ. Тоді в області вперше провели тестування в укриттях, що дало змогу забезпечити неперервність освітнього процесу.