Спортсмени з Кременчука вибороли нагороди на всеукраїнських змаганнях з більярду

Спортсмени з Кременчука здобули призові місця на командному чемпіонаті України та Кубку України з більярдного спорту (2×2), які нещодавно відбулися в Івано-Франківську. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
У командному чемпіонаті України з дисципліни «Вільна піраміда» серед юніорів, юнаків та дівчат срібні медалі виборола пара Арсеній Вовк (Кременчук) та Марʼян Чайка (Тернопіль).
Бронзовими призерами стали кременчуківець Максим Рогозенко у парі з Павлом Буличовим із Дніпра.
Кременчуцькі спортсмени також успішно виступили під час Кубку України з більярдного спорту. Зокрема, Арсеній Вовк посів ІІІ місце серед юніорів, додавши ще одну нагороду до командного результату.
У своїх вікових категоріях до п’ятірки найкращих також увійшли представники Кременчука:
Олексія Спринчак — V місце серед юніорок;
Гліб Андрюхін — V місце серед юнаків молодшої групи.
Нагадаємо, торік Арсеній Вовк виборов «бронзу» на Чемпіонаті Європи з більярду серед юніорів.
