Кременчуківка Олексія Спринчак представила Україну на чемпіонаті Європи з більярду серед юніорів

У змаганнях також ІІІ місце посів спортсмен з Полтавщини

Спортсменка з Кременчука Олексія Спринчак увійшла до складу збірної України, яка виступила на чемпіонаті Європи з більярдного спорту серед юніорів у Кишиневі. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Відомо, що змагання тривали з 28 по 31 жовтня в столиці Молдови. Україну представляли юні спортсмени у різних вікових категоріях.

Крім того, серед юнаків у категорії 15–18 років спортсмен із Полтавщини Арсеній Вовк здобув ІІ місце, виборовши бронзову медаль чемпіонату.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці пройшов чемпіонат з більярдного спорту серед спортсменів з інвалідністю.