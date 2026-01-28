Сьогодні, 28 січня, близько 02.15 на автодорозі Київ–Харків–Довжанський поблизу одного з сіл Пирятинської громади сталася лорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередніми даними слідства, вантажний автомобіль Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 63-річний водій, зіткнувся з автомобілем Kia Sportage, яким керувала 35-річна жінка.
Унаслідок зіткнення водійка легковика та її 20-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Потерпілих госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.
Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство.
Нагадаємо, днями у Кременчуці на перехресті сталася аварія — одна з машин перекинулася на дах.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.