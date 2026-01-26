ГО "Захист держави"
Топ новина, Надзвичайні новини

У Кременчуці на перехресті сталася аварія — одна з машин перекинулася на дах

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 857

 

На місці працюють правоохоронці, медики та рятувальники

Сьогодні, 26 січня, близько 11.45 у Кременчуці на перехресті вулиць Шевченка та Ігоря Сердюка сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє фотокореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події. За попередніми даними, на дорозі зіткнулися автомобілі Ford та Renault Kangoo. В результаті удару один з них перевернувся на дах. 

 

На місці вже працюють поліціянти, медики та рятувальники. За попередніми даними, водійка Ford не надала перевагу в русі іншому автомобілю та врізалася в нього збоку — у результаті цього той перекинувся.

 

Водій автомобіля зміг самостійно вибратися з автівки — його госпіталізували.

Нині рух на дорозі ускладнений, працює регулювальник. Із вулиці Сердюка на Шевченка нині неможливо повернути автомобілям. Світлофор також не працює.

 

Водіям варто зважати на це під час планування свого маршруту у цьому напрямку.

Нагадаємо, нещодавно під Кременчуком у кювет перекинувся позашляховик: тоді постраждали 18-річний водій та 16-річна пасажирка.


Автор: Яна Гудзь Фото: Артем Коваленко
Теги: аварія ДТП
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


