Кременчук, Здоров'я

У кременчуцькому ЦПМСД № 1 запрацював кабінет комп’ютерної томографії: що про це відомо

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 448

 

Кабінет комп’ютреної томографії приватний — фізична особа-підприємець орендує на території поліклініки приміщення

У кременчуцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги № 1 (колишня поліклініка на вулиці Мазепи) запрацював кабінет комп’ютерної томографії. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» підтвердила очільниця ЦПМСД Наталія Тарасова.

За її словами, приміщення на території поліклініки здають в оренду.

Орендатор — фізична особа-підприємець Колісник Юлія Володимирівна. Діяльність, яку веде ФОП, пов’язана із наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, а також спеціалізованою медичною практикою та іншою діяльністю у сфері охорони здоров’я.

У ЦПМСД № 1 нам повідомили, що кабінет в оренду підприємиця взяла торік у квітні. За цей час у приміщенні зробили ремонт та встановили апарат комп’ютерної томографії. Надавати послуги пацієнтам почали минулого тижня.

За даними аналітичного порталу YouControl, ФОП Колісник Ю.В. в  області співпрацює також із ЛІЛ «Кременчуцька», Чутівською та Великобагачанською центральними лікарнями, Полтавською обласною лікарнею та Шишацькою лікарнею планового лікування.

Нагадаємо, торік на території ЛІЛ «Кременчуцька» відкрився приватний діагностичний центр, який такоє надає безоплатні послуги і пацієнтам лікарні.

Автор: Яна Гудзь
Теги: ЦПМСД № 1 комп'ютерна томографія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

