На Полтавщині внаслідок вибуху газового балона постраждали троє людей — поліція

У ніч на понеділок, 26 січня, в одному з сіл Миргородського району в житловому будинку вибухнув газовий балон. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як повіломляють правоохоронці, вибух міг статися через витік газу з пошкодженого балона. Після витоку власник будинку, ймовірно, увімкнув акумуляторні світлодіодні лампи — це могло спричинити займання газоповітряної суміші та вибух.

Унаслідок вибуху частина будинку зруйнована. Травми отримали троє мешканців оселі — 71-річний чоловік, 65-річна жінка та 43-річний чоловік. Усіх постраждалих госпіталізували з опіками.

Наразі поліцейські та рятувальники з’ясовують причини й обставини вибуху.

Правоохоронці вкотре закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час користування газовими балонами та приладами, використовувати лише справне й сертифіковане обладнання та у разі запаху газу негайно провітрювати приміщення і перекривати подачу газу.

