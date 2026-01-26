На Полтавщині викрили браконьєрів: у машині знайшли туші козуль і зброю

У Полтаві патрульні поліцейські під час перевірки документів у водія автомобіля Nissan Murano виявили дві туші козуль з ознаками насильницької смерті, а також мисливську зброю та набої. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полатвській області.
За попередніми даними, 50-річний водій може бути причетним до незаконного полювання, що є порушенням вимог природоохоронного законодавства.
На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції за участі фахівців Державної екологічної інспекції. Правоохоронці вилучили туші тварин, дві рушниці, пристрій для відстрілу гумових куль, понад 250 набоїв різного калібру, а також інші речові докази.
За даними поліції, усе вилучене направили на відповідні експертні дослідження.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 248 Кримінального кодексу України — незаконне полювання. Санкція статті передбачає штраф, громадські роботи, пробаційний нагляд або до трьох років обмеження волі.
У поліції нагадують, що в умовах воєнного стану полювання на території України заборонене, а такі дії завдають шкоди довкіллю та тягнуть за собою кримінальну відповідальність.
