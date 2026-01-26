ГО "Захист держави"
Кіборги ДАПу: зустріч пам’яті та вдячності у Кременчуці 20 січня, у День вшанування захисників Донецького аеропорту
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині викрили браконьєрів: у машині знайшли туші козуль і зброю

Сьогодні, 11:37 Переглядів: 403 Коментарів: 1

 

Підозрюваним загрожує від штрафу до обмеження волі

У Полтаві патрульні поліцейські під час перевірки документів у водія автомобіля Nissan Murano виявили дві туші козуль з ознаками насильницької смерті, а також мисливську зброю та набої. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полатвській області.

За попередніми даними, 50-річний водій може бути причетним до незаконного полювання, що є порушенням вимог природоохоронного законодавства.

 

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції за участі фахівців Державної екологічної інспекції. Правоохоронці вилучили туші тварин, дві рушниці, пристрій для відстрілу гумових куль, понад 250 набоїв різного калібру, а також інші речові докази.

За даними поліції, усе вилучене направили на відповідні експертні дослідження.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 248 Кримінального кодексу України — незаконне полювання. Санкція статті передбачає штраф, громадські роботи, пробаційний нагляд або до трьох років обмеження волі.

У поліції нагадують, що в умовах воєнного стану полювання на території України заборонене, а такі дії завдають шкоди довкіллю та тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, торік на Кременчуччині браконьєри намагалися втекти від єгерів і протаранили службовий автомобіль.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: браконьєри браконьєрство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

5 495
zzzzzz:
Сьогодні, 12:18

""дії завдають шкоди довкіллю "" а ракети з шахедами не задають? Коли пі@орів судити будуть?


0 1

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх