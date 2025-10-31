Олена Шуляк
Надзвичайні новини

На Кременчуччині браконьєри намагалися втекти від єгерів і протаранили службовий автомобіль

Сьогодні, 10:58 Переглядів: 289

 Поліція вилучила тушу козулі та зброю

30 жовтня поблизу села Пришиб Кременчуцького району єгері виявили чоловіків, які займалися незаконним відстрілом диких тварин. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За даними слідства, під час рейду працівники єгерської служби товариства мисливців і рибалок «Тахтаївське» натрапили на осіб, які здійснювали незаконне полювання. Коли єгері намагалися їх зупинити, браконьєри, щоб уникнути відповідальності, здійснили наїзд на службовий автомобіль та втекли з місця події на ВАЗ-2106.

Під час переслідування транспортний засіб зупинили. У салоні перебували троє чоловіків — 32, 40 та 61 року. У машині поліцейські виявили тушу впольованої козулі та зброю. Речові докази вилучили.

За словами першого заступника начальника поліції Полтавщини Сергія Рекуна, за фактом події розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.248 Кримінального кодексу України — незаконне полювання, вчинене групою осіб.

Слідчі встановлюють обставини інциденту.

Наадаємо, нещодавно у лісах Полтавщини порахували диких птахів і звірів.

Автор: Руслана Горгола
Теги: браконьєри мисливці косуля
