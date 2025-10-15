У лісах Полтавщини порахували диких птахів і звірів

На території лісництв у межах Полтавської та Харківської областей лісівники нарахували понад 21,6 тисяч диких птахів. Про це інформують у пресслужбі філії «Слобожанський лісовий офіс».
За даними фахівців, найбільше серед них:
крижнів звичайних — 5322 голів;
лисок — 4380 голів;
перепілок — 3022 голів.
Лісівники розповідають: облік проводять двічі на рік — взимку та влітку — аби оцінити чисельність і стан популяцій, а також ефективно планувати охорону та ведення господарства.
Для підрахунків використовують різні методи: спостереження на підгодівельних майданчиках, підрахунок слідів на снігу, шумовий погон, фото- та відеофіксацію.
Під час зимового обліку в угіддях Полтавщини та Харківщини налічили 4166 диких тварин, зокрема:
зайців-русаків — 2733;
козуль — 697.
Також нарахували 2187 диких птахів, із яких 1826 — це сірі куріпки.
Лісівники наголошують, що через війну дикі тварини можуть змінювати ареал — переходити на спокійніші території. Крім того, полювання на території Полтавської та Харківської областей заборонене до завершення воєнного стану.
