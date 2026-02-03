У Полтаві правоохоронці розслідують справу про можливу підготовку терактів

Суд наклав арешт на майно фігурантів, а також надав слідчим доступ до посилки на поштовому відділенні: там можуть бути речі для дистанційного підриву

У Полтаві правоохоронці розслідують справу про можливу організацію терактів у місті. Про це стало відомо із ухвал Шевченківського районного суду.

Так слідство встановило, що двоє організаторів, попередньо домовившись із невідомими, могли готуватися до скоєння вибухів в обласному центрі задля порушення громадської безпеки та залякування населення.

Так суд наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку в помешканні, де тимчасово проживали фігуранти. За версією слідства, це можуть бути речові докази і вказувати на підготовку вибухів. Серед арештованого майна — хімічні речовини та ємності з рідинами, банківські картки, SIM-картки, чеки на покупки, кавомолка, балаклави, мобільні телефони, а також інші предмети, що можуть бути важливими для розслідування.

Крім того, суд також розглянув клопотання слідчого СБУ та надав дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у поштовому відділенні. За даними клопотання, у посилці можуть бути предмети для дистанційного підриву. Суд дозволив слідчим отримати доступ до вмісту відправлення з можливістю його вилучення, а відділення поштового оператора зобов’язав надати посилку.

