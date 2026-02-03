Цієї ночі російська армія атакувала Україну 450 дронами та 71 ракетою — Повітряні сили ЗСУ

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 248

У ніч на 3 лютого (з 18.00 2 лютого) російська армія завдала комбінованого удару по України із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 521 засіб повітряного нападу:

4 ракетами «Циркон » / « Онікс » (район пуску ТОТ АР Крим);

/ Онікс (район пуску ТОТ АР Крим); 32 балістичними ракетами Іскандер-М/С-300 (район пусків — Брянська обл., ТОТ Криму);

7 крилатими ракетами Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської обл., РФ);

28 крилатими ракетами Х-101/Іскандер-К (акваторія Каспійського моря, Курської обл., РФ;

450 ударними БпЛА типу Shahed, « Гербера » , « Італмас » та безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), близько 300 із них — Shahed.

Основні напрямки удару — Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 450 цілей — 38 ракет та 412 безпілотників різних типів:

4 ракети « Циркон » / « Онікс » ;

Циркон / Онікс ; 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

3 крилаті ракети Х-22/Х-32;

20 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;

412 ударних БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 17 локаціях. Інформація щодо 6 ракет уточнюється.

— Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! — йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджена енергетична інфраструктура

Сьогодні зранку про атаку Росії та її наслідки повідомив Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що цей обстріл, якого РФ завдала в найлютіший мороз, демонструє необхідність вчасного постачання ракет для ППО.

— Триває ліквідація наслідків російського удару в наших регіонах. Знову був прицільний удар саме по об’єктах енергетики: росіяни використали значу кількість балістики в комбінації з іншими ракетами — більш ніж 70 і 450 ударних дронів. Під ударами були Сумщина, Харківщина, Київщина та столиця, Дніпровщина, Одещина, Вінниччина, — повідомив президент.

За його словами, станом на зараз відомо про дев’ятьох поранених людей. Пошкоджені житлові будинки та енергетична інфраструктура. У Києві після влучань дронів були пожежі багатоповерхівок та пошкоджений дитячий садочок.

— Скористатися найхолоднішими днями зими для терору проти людей для Росії важливіше, ніж скористатися дипломатією. І це дуже чітко демонструє, що потрібно від партнерів та що може допомогти. Вчасне постачання ракет для систем ППО й захист нормального життя — наш пріоритет. Без тиску на Росію завершення цієї війни не буде. Зараз Москва обирає терор та ескалацію, і через це потрібний максимальний тиск. Дякую всім партнерам, хто розуміє це й допомагає нам, — додав Володимир Зеленський.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо укриття зачинене під час повітряної тривоги, і хто його має відчиняти та опублікували телефони відповідальних у Кременчуці.