Цієї ночі російська армія атакувала Україну 450 дронами та 71 ракетою — Повітряні сили ЗСУ

ППО збила 38 ракет та 412 дронів
У ніч на 3 лютого (з 18.00 2 лютого) російська армія завдала комбінованого удару по України із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 521 засіб повітряного нападу:
Основні напрямки удару — Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 450 цілей — 38 ракет та 412 безпілотників різних типів:
Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 17 локаціях. Інформація щодо 6 ракет уточнюється.
Сьогодні зранку про атаку Росії та її наслідки повідомив Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що цей обстріл, якого РФ завдала в найлютіший мороз, демонструє необхідність вчасного постачання ракет для ППО.
За його словами, станом на зараз відомо про дев’ятьох поранених людей. Пошкоджені житлові будинки та енергетична інфраструктура. У Києві після влучань дронів були пожежі багатоповерхівок та пошкоджений дитячий садочок.
