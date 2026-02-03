Через дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Свободи, поблизу зупинки «Вул. Вадима Бойка», ускладнений рух громадського транспорту. Можливі затримки рейсів. Про це повідомляє пресслужба мерії.
У напрямку мікрорайону Молодіжний транспорт тимчасово курсує в об’їзд — вулицями Київською та Вадима Пугачова.
Доповнено:
Автобуси та тролейбуси поступовно відновлюють рух за визначеними графіками.
Нагадаємо, що у Кременчуці досі тримаються сильні морози й ожеледиця. Поліція Полтавщини закликає водіїв і пішоходів бути обережними.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.