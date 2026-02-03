За минулу добу поліція Полтавщини розкрила 86 злочинів

За минулу добу на території Полтавської області правоохоронці розкрили 86 злочинів
Протягом минулої доби до Головного управляння Національної поліції в Полтавській області надійшло понад 600 заяв і повідомлень від громадян. Звернення стосувалися кримінальних правопорушень, фактів домашнього насильства, побутових конфліктів, адміністративних правопорушень, а також інформації, що не підтвердилася або не належала до компетенції поліції. Про це інформує пресслужба поліції області.
Із загальної кількості повідомлень 193 мали ознаки кримінальних правопорушень. Серед них:
Нагадаємо, що у Полтаві правоохоронці розслідують справу про можливу підготовку терактів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.