За минулу добу поліція Полтавщини розкрила 86 злочинів

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 117

Протягом минулої доби до Головного управляння Національної поліції в Полтавській області надійшло понад 600 заяв і повідомлень від громадян. Звернення стосувалися кримінальних правопорушень, фактів домашнього насильства, побутових конфліктів, адміністративних правопорушень, а також інформації, що не підтвердилася або не належала до компетенції поліції. Про це інформує пресслужба поліції області.

Із загальної кількості повідомлень 193 мали ознаки кримінальних правопорушень. Серед них:

19 крадіжок;

10 шахрайств;

1 наркозлочин та інші.

Нагадаємо, що у Полтаві правоохоронці розслідують справу про можливу підготовку терактів.