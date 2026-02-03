Микола Корецький
Понад 18 мільйонів українців вже скористалися програмами «Зимової підтримки»

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 135

 

За програмою виплати 1 000 грн українці вже використали понад 12 млрд грн державної допомоги

Українці активно користуються виплатами та можливостями в межах державної програми «Зимової підтримки». Вона працює як додатковий інструмент допомоги у зимовий період для понад 18 мільйонів громадян. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За програмою виплати 1 000 грн українці вже використали понад 12 млрд грн державної допомоги. Найчастіше кошти витрачали на оплату комунальних послуг (79,8%). Також цю виплату часто використовують для купівлі ліків (6,2%) та продуктів харчування у супермаркетах (5,5%).

За програмою виплат 6 500 грн, які отримували вразливі категорії населення, кошти надійшли понад 374 тисячі українців. Загалом заяви на участь у цій програмі подали 406 тисяч людей, перерахування коштів триває.

Понад 64% отриманих коштів громадяни використали на придбання одягу для всієї родини. Серед інших основних витрат — ліки та аптечні товари (12%).

Українці також активно користуються новими можливостями у межах державної ініціативи «3000 км Україною» — вже оформили понад 180 тисяч безоплатних квитків на проїзд залізницею. Загальна протяжність поїздок за цими квитками сягає близько 80 млн км. Загалом від початку запуску програми у застосунку «Укрзалізниці» зареєструвалися близько 580 тисяч користувачів.

— Завдяки ініціативі українці можуть подорожувати між прифронтовими, центральними й західними областями, зберігаючи зв’язок з близькими, попри відстань, — зазначила Юлія Свириденко.

Ініціатива «3000 км Україною» реалізується в межах програми «Зимової підтримки». Дізнатись більше про всі програми в межах «Зимової підтримки» для громадян і бізнесу можна на платформі zyma.gov.ua

Нагадаємо, Програма «Зимова підтримка» почала діяти з 15 листопада 2025 року, і подати заявку на отримання грошової допомоги могли усі громадяни.

Ми писали, що окрім цієї виплати для категорій громадян передбачена додаткова виплата у розмірі 6 500 грн.

Минулого року уряд також впроваджував програму щодо виплати 1000 грн кожному українцю, щоб «підтримати населення в зимовий період».  У рамках цієї програми по тисячі гривень тоді отримали 14,4 млн українців, з них понад 3 мільйони дітей.

Автор: Віктор Крук
