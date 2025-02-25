До кінця виплат по програмі «Зимова єПідтримка» залишилося два дні — ще можна встигнути отримати 1000 грн

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 468

Витратити кошти, отримані за програмою «Зимова єПідтримка» можна до кінця 2025 року

За даними уряду, станом на 17 лютого понад 13 млн громадян подали заявки на отримання коштів в межах програми «Зимова є Підтримка» і з них 12 млн вже отримали по 1000 грн, з них майже 3 млн дітей. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

Подати заявку на «Зимову єПідтримку» можна до кінця лютого через застосунок Дія, відділення банків-партнерів та Укрпошту — більше інформації на сайті програми.

Отже, ще є два дні на те, щоб встигнути подати заявку та отримати 1000 грн.

За словами Дениса Шмигаля, найбільше українці витрачають кошти «Зимової єПідтримки» на оплату комунальних послуг — 56%, а також спрямовують їх на купівлю ліків, книг та донати на ЗСУ.

Глава уряду наголосив, що участь у різних державних програмах, таких як «Національний кешбек» та «Зимова єПідтримка» не позначається на обрахунку сукупного доходу родини під час призначення субсидій.

Витратити кошти, отримані за програмою «Зимова єПідтримка» можна до кінця 2025 року. Програма доступна для всіх громадян на підконтрольній Україні території.

Державну допомогу в межах програми «Зимова єПідтримка» отримали вже 11,5 млн українців

Нагадаємо, 24 грудня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомив, що 10,3 млн українців вже подали заявки на одноразову допомогу в розмірі 1000 грн за програмою «Зимова єПідтримка», з яких понад 6 млн її отримали. Більшість українців подавали заявки через «Дію». У рамках програми «Зимова єПідтримка» всі українці можуть отримати по 1000 грн на картку «Національний кешбек». Ці гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, купівлю квитків, ліків українського виробництва, або ж пожертвувати на армію чи заплатити за інтернет або мобільний зв’язок.

«Зимова єПідтримка» або «тисяча Зеленського»: українці роздумують майже за Шекспіром — «брати чи не брати»

Нещодавно ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків.