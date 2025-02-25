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Воїн з Полтавщини став Героєм України — нагороду йому вручив особисто Президент України

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 289

 

Тенгіз Бердзенішвілі є громадянином України грузинського погодження, який став на захист нашого народу від російських окупантів

Президент України Володимир Зеленський особисто вручив орден «Золота зірка» молодшому лейтенанту Тенгізу Бердзенішвілі, якому присвоєне почесне державне звання Герой України. Вручення нагороди відбулося в урочистій атмосфері у неділю, 23 лютого. Про це повідомила пресслужба Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Молодшому лейтенанту Тенгізу Бердзенішвілі звання Герой України було надане за особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народові. У квітні 2023 року, керуючи групою спеціального призначення та мінометним розрахунком, Тенгіз Бердзенішвілі відбив штурм позицій поблизу Авдіївки та в надзвичайно складних умовах забезпечив їх утримання. Розрахунки під його командуванням успішно знищували, зокрема, системи залпового вогню й танки біля Красногорівки та Роботиного.

Тенгіз Бердзенішвілі є громадянином України грузинського погодження, який став на захист нашого народу від російських окупантів. Він народився 19 липня 1975 року в місті Піцунді Гагрського району в Грузії. Через збройну агресію РФ в 1991 році сім’я Бердзенішвілі була вимушена переїхати з Абхазії в Україну — у село в Хорольській громаді на Полтавщині.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Герой України Хорол президент Зеленский золота зірка
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