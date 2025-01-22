Державну допомогу в межах програми «Зимова єПідтримка» отримали вже 11,5 млн українців

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 80

Уряд продовжує підтримку українських родин, розвиваючи та вдосконалюючи різні соціальні програми. На цьому під час засідання Кабміну наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він повідомив, що вже понад 12 млн українців подали заявки на отримання 1000 грн в межах програми «Зимова єПідтримка». А 11,5 млн людей уже отримали свої виплати, з них понад 3,3 млн — у 2025 році. Також майже 70 тисяч молодих українців долучилися до програми «єКнига». Про це повідомляє «Урядовий портал».

ВПО отримуватимуть субсидію на оренду житла: хто та коли може розраховувати на допомогу

Глава уряду також зазначив, що в кінці місяця запрацює новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

— З 29 січня для них стартує субсидія на оренду житла. Це значно зменшить навантаження на родинні бюджети, — повідомив Денис Шмигаль.

Крім того, за на учорашньому засіданні уряд вдосконалив ще одну важливу соціальну програму — «Тепла зима».

— Це виплати на кожну дитину із малозабезпечених родин та з родин ВПО. У грудні 2024 року ми допомогли майже 600 тисячам українців за цією програмою. На кожну дитину було виплачено по 6500 грн. Тепер вносимо зміни, що родини, які минулого року з технічних причин не були включені до переліку отримувачів, тепер одержать допомогу, — зазначив прем’єр-міністр.

Він додав, що кошти можна буде витратити на нагальні потреби, зокрема на теплі речі для дітей.

Кошти за програмою «Зимова єПідтримка» отримали вже 8 мільйонів українців — Шмигаль

Нагадаємо, у грудні 2024 року майже мільйон громадян, які отримують пенсії та соціальні виплати через «Укрпошту», скористалися урядовою програмою «Зимова єПідтримка». Серед отримувачів допомоги — пенсіонери, люди з інвалідністю I та II груп, а також мешканці прифронтових територій.

Українці скаржаться на затримку виплати «тисячі Зеленського»: у Мінцифри пояснили у чому можуть бути причини

24 грудня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомив, що 10,3 млн українців вже подали заявки на одноразову допомогу в розмірі 1000 грн за програмою «Зимова єПідтримка», з яких понад 6 млн її отримали. Більшість українців подавали заявки через «Дію». У рамках програми «Зимова єПідтримка» всі українці можуть отримати по 1000 грн на картку «Національний кешбек». Ці гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, купівлю квитків, ліків українського виробництва, або ж пожертвувати на армію чи заплатити за інтернет або мобільний зв’язок.

Шахраї намагаються використати тему виплати 1000 грн допомоги від держави

Крім цього, як підкреслив прем’єр-міністр, у грудні розпочалися виплати за програмою «Тепла зима» — майже 600 тисяч українців отримають додатково по 6,5 тис. грн. Проєкт «Тепла зима» є складовою частиною комплексної ініціативи «Зимова підтримка». Це одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду.

Денис Шмигаль також відзначив великий попит на нову програму «єКнига». У рамках програми «єКнига» ті українці, яким у 2024 році виповнилося 18 років, можуть отримати по 908 грн на купівлю як паперових, так і електронних чи аудіокниг. Гроші можна витратити в онлайн- та фізичних книгарнях, адреси яких можна знайти на сайті «Українського інституту книги».

«Зимова єПідтримка» або «тисяча Зеленського»: українці роздумують майже за Шекспіром — «брати чи не брати»

Нещодавно ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків.