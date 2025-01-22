Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Гроші, Україна, Світ, Соціальний захист

Державну допомогу в межах програми «Зимова єПідтримка» отримали вже 11,5 млн українців

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 80

 

Заявки на отримання 1000 грн допомоги від держави подали понад 12 млн громадян

Уряд продовжує підтримку українських родин, розвиваючи та вдосконалюючи різні соціальні програми. На цьому під час засідання Кабміну наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він повідомив, що вже понад 12 млн українців подали заявки на отримання 1000 грн в межах програми «Зимова єПідтримка». А 11,5 млн людей уже отримали свої виплати, з них понад 3,3 млн — у 2025 році. Також майже 70 тисяч молодих українців долучилися до програми «єКнига». Про це повідомляє «Урядовий портал».

ВПО отримуватимуть субсидію на оренду житла: хто та коли може розраховувати на допомогу 

Глава уряду також зазначив, що в кінці місяця запрацює новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

— З 29 січня для них стартує субсидія на оренду житла. Це значно зменшить навантаження на родинні бюджети, — повідомив Денис Шмигаль.

Крім того, за на учорашньому засіданні уряд вдосконалив ще одну важливу соціальну програму — «Тепла зима». 

— Це виплати на кожну дитину із малозабезпечених родин та з родин ВПО. У грудні 2024 року ми допомогли майже 600 тисячам українців за цією програмою. На кожну дитину було виплачено по 6500 грн. Тепер вносимо зміни, що родини, які минулого року з технічних причин не були включені до переліку отримувачів, тепер одержать допомогу, — зазначив прем’єр-міністр. 

Він додав, що кошти можна буде витратити на нагальні потреби, зокрема на теплі речі для дітей. 

Кошти за програмою «Зимова єПідтримка» отримали вже 8 мільйонів українців — Шмигаль

Нагадаємо, у грудні 2024 року майже мільйон громадян, які отримують пенсії та соціальні виплати через «Укрпошту», скористалися урядовою програмою «Зимова єПідтримка». Серед отримувачів допомоги — пенсіонери, люди з інвалідністю I та II груп, а також мешканці прифронтових територій.

Українці скаржаться на затримку виплати «тисячі Зеленського»: у Мінцифри пояснили у чому можуть бути причини

24 грудня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомив, що 10,3 млн українців вже подали заявки на одноразову допомогу в розмірі 1000 грн за програмою «Зимова єПідтримка», з яких понад 6 млн її отримали. Більшість українців подавали заявки через «Дію». У рамках програми «Зимова єПідтримка» всі українці можуть отримати по 1000 грн на картку «Національний кешбек». Ці гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, купівлю квитків, ліків українського виробництва, або ж пожертвувати на армію чи заплатити за інтернет або мобільний зв’язок.

Шахраї намагаються використати тему виплати 1000 грн допомоги від держави

Крім цього, як підкреслив прем’єр-міністр, у грудні розпочалися виплати за програмою «Тепла зима» — майже 600 тисяч українців отримають додатково по 6,5 тис. грн. Проєкт «Тепла зима» є складовою частиною комплексної ініціативи «Зимова підтримка». Це одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду.

Денис Шмигаль також відзначив великий попит на нову програму «єКнига». У рамках програми «єКнига» ті українці, яким у 2024 році виповнилося 18 років, можуть отримати по 908 грн на купівлю як паперових, так і електронних чи аудіокниг. Гроші можна витратити в онлайн- та фізичних книгарнях, адреси яких можна знайти на сайті «Українського інституту книги».

«Зимова єПідтримка» або «тисяча Зеленського»: українці роздумують майже за Шекспіром — «брати чи не брати»

Нещодавно ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків. 

ПО ТЕМІ:

Чи подорожчає газ для населення у 2025 році через зростання тарифів на його транспортування у 4 рази

Понад 6 млн українців вже отримали по 1000 грн за урядовою програмою «Зимова єПідтримка»

В Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання всіх державних виплат за спецпрограмами

Українці зможуть отримати 908 грн на книги: у Дії запрацювала нова програма

За програмою «Зимової підтримки» діти з малозабезпечених сімей отримають по 6500 грн — рішення Кабміну

0
Автор: Віктор Крук
Теги: єПідтримка єКнига ВПО субсидії Денис Шмигаль Кабмін
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх