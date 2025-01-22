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На Полтавщині викрили посадовицю ОВА, яка торгувала фейковими медвисновками для ухилення від мобілізації

Сьогодні, 16:13 Переглядів: 288

 СБУ та поліція викрили посадовицю Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОВА, яка організувала незаконну схему продажу підроблених медвисновків для оформлення фіктивної інвалідності чоловікам призовного віку

Правоохоронці Полтавщини викрили посадовицю Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації, яка займалася продажем підроблених медичних висновків. Їх використовували для встановлення фіктивних діагнозів та оформлення інвалідності без проходження медико-соціальної експертизи. Про це 22 січня повідомили пресслужби СБУ та поліції Полтавщини.

 

Схема:

  • Посадовиця сприяла виготовленню підроблених документів, зокрема висновків про обстеження на магнітно-резонансній томографії (МРТ).
  • Фіктивна інвалідність дозволяла чоловікам призовного віку незаконно перетинати державний кордон.
  • Під час документування злочинної діяльності зафіксовано отримання нею 4 тисяч доларів США за «розв'язання питання».

Посадовиці інкримінують замах на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ст. 15 ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України).
Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до організації схеми.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: довідка про інвалідність Полтавська ОВА
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