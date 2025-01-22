На Полтавщині викрили посадовицю ОВА, яка торгувала фейковими медвисновками для ухилення від мобілізації

СБУ та поліція викрили посадовицю Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОВА, яка організувала незаконну схему продажу підроблених медвисновків для оформлення фіктивної інвалідності чоловікам призовного віку
Правоохоронці Полтавщини викрили посадовицю Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації, яка займалася продажем підроблених медичних висновків. Їх використовували для встановлення фіктивних діагнозів та оформлення інвалідності без проходження медико-соціальної експертизи. Про це 22 січня повідомили пресслужби СБУ та поліції Полтавщини.
Схема:
Посадовиці інкримінують замах на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ст. 15 ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України).
Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до організації схеми.
Нагадаємо, що на Полтавщині також судитимуть лікарку приватної клініки та працівника однієї з медико-соціальних експертиз за безпідставне встановлення групи інвалідності. Також у Харкові судять полтавську медсестру, яка робила фейкові документи про інвалідність за 200 тисяч гривень.
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