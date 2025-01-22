Двоє підприємців із Полтавської та Дніпропетровської областей продавали підроблені посвідчення співробітників ДСНС, які дозволяли військовозобов’язаним уникати мобілізації
Служба безпеки України за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури викрила двох чоловіків, які організували продаж підроблених посвідчень співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Про це 22 січня повідомили пресслужби СБУ та прокуратури Полтавщини.
Схема:
Організатора схеми, мешканця Кременчука, співробітники СБУ затримали під час передачі фейкового посвідчення. Він перебуває під вартою. Стосовно жителя Дніпропетровщини вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Справу кваліфікували за:
Санкція статей передбачає до 8 років позбавлення волі.Досудове розслідування здійснюють слідчі та співробітники УСБУ в Полтавській області.
Нагадаємо, що на Полтавщині викрили посадовицю ОВА, яка торгувала фейковими медвисновками для ухилення від мобілізації.
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