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Кременчужанина викрили на продажі фейкових посвідчень ДСНС для ухилення від мобілізації (уточнено)

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 305

 Двоє підприємців із Полтавської та Дніпропетровської областей продавали підроблені посвідчення співробітників ДСНС, які дозволяли військовозобов’язаним уникати мобілізації

Служба безпеки України за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури викрила двох чоловіків, які організували продаж підроблених посвідчень співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Про це 22 січня повідомили пресслужби СБУ та прокуратури Полтавщини.

Схема:

  • У січні 2025 року за понад 120 тисяч гривень двоє підприємців надали військовозобов’язаному громадянину підроблене посвідчення правоохоронного органу.
  • Документ дозволяв власнику уникати мобілізаційних заходів, пред’являючи його у територіальних центрах комплектування.
  • Житель Дніпропетровської області виготовив фальшивий документ і надіслав його поштою до Полтавщини. Місцевий підприємець передав посвідчення замовнику.

Організатора схеми, мешканця Кременчука, співробітники СБУ затримали під час передачі фейкового посвідчення. Він перебуває під вартою. Стосовно жителя Дніпропетровщини вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Справу кваліфікували за:

  • Ч. 2 ст. 28 КК України — злочин, вчинений групою осіб за попередньою змовою;
  • Ч. 1 ст. 114-1 КК України — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Санкція статей передбачає до 8 років позбавлення волі.Досудове розслідування здійснюють слідчі та співробітники УСБУ в Полтавській області.

Нагадаємо, що на Полтавщині викрили посадовицю ОВА, яка торгувала фейковими медвисновками для ухилення від мобілізації.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: довідки ухилення від мобілізації
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