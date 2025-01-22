Україна запустить нову систему «е-Консул» за кордоном: які послуги зможуть отримати українці

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 149 Коментарів: 1

Для зміцнення національної єдності українців міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував суттєве спрощення доступу до консульських послуг за кордоном у 2025 році

У День Соборності, 22 січня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував суттєве спрощення та масштабне розширення цифрових консульських послуг для українців за кордоном у 2025 році. Він наголосив на важливості збереження національної єдності українського народу як на рідній землі, так і за кордоном. Про це повідомляє «Урядовий портал».

Спростити та розширити консульські послуги для українців за кордоном планують завдяки повноцінному введенню в дію системи «е-Консул».

Андрій Сибіга уточнив, що йдеться, зокрема, про плани запустити автоматизовані нотаріальні послуги у всіх українських дипломатичних установах за кордоном.

— Це означає, що в е-Консул можна буде обрати тип необхідної довіреності чи заяви, за потреби — додати інформацію, й під час візиту до консула на вас чекатиме готовий до підписання документ. Економія часу та зусиль, — зазначив він.

Міністр також анонсував запуск протягом пів року нових цифрових сервісів у системі «е-Консул», які стосуватимуться найбільш затребуваних послуг. За його словами, для цього буде використаний досвід, отриманий при запуску «Дії». Новий сервіс надання державних послуг для закордонних українців буде таким же простим та доступним.

Глава МЗС оголосив, що вже у лютому в кількох країнах буде запроваджено кур’єрську доставку закордонних паспортів за доступною ціною у співпраці з «Новою Поштою».

— Більше не потрібно буде відвідувати дипустанову двічі, шукати вільний слот в е-Черзі та витрачати час і кошти на повторний візит для отримання готового паспорта. Заповнили необхідні дані заздалегідь на порталі «Дія», один раз прибули особисто для здачі біометрики, а після оформлення отримали готовий паспорт поштою, — підкреслив міністр.

Андрій Сибіга також повідомив що навесні планується розпочати видачу за кордоном посвідчень водія, а у другій половині 2025 року має запрацювати комплексна послуга з реєстрації народження дитини за кордоном, яка включатиме державну реєстрацію народження, набуття громадянства України за народженням, реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру.

Міністр наголосив, що у цей же строк в українських дипустановах має стати доступною можливість оформлення податкового номера (РНОКПП) та ID-картки.

Нагадаємо, наприкінці минулого року ми писали, що Кабінет міністрів України 20 грудня ухвалив постанову, яка запускає експериментальний проєкт «е-Консул». Метою проєкту є надати можливість українцям, які перебувають за кордоном, отримувати документи за спрощеною процедурою з мінімальною кількістю візитів до консульств та з використанням цифрових сервісів.

Раніше ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків.