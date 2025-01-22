Дослідження доказів у кримінальному провадженні: чергове засідання у справі фотографа, у якого знайшли купу дитячої порнографії

В Автозаводському райсуді Кременчука триває розгляд справи щодо місцевого фотографа, у якого у 2023 році правоохоронці вдома та на студії знайшли файли із дитячою порнографією
Сьогодні, 22 січня, у стінах Автозаводського райсуду Кременчука відбулося чергове засідання у справі місцевого фотографа Ю., якого у 2023 році правоохоронці затримали за підозрою в умисному одержанні доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій або умисному її придбанні, або умисному зберіганні, ввезенні в Україну, перевезенні чи іншому переміщенні дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження (ст. 301-1 Кримінального кодексу України).
Головувала на засіданні голова Автозаводського райсуду Ліна Обревко.
Після засідання суддя дала журналістам «Кременчуцького Телеграфа» коментар щодо перебігу розгляду справи: наразі триває дослідження доказів:
— На цьому етапі було продовжено розгляд доказів, наданих стороною обвинувачення. Суд дослідив низку документів, а також заслухав пояснення, що супроводжували подані матеріали, — зазначила суддя Обревко.
Також суддя наголосила на важливості дотримання процесуальних норм під час дослідження доказів, а також підкреслила необхідність об’єктивного підходу до оцінки представлених даних.
Зазначимо, що з моменту затримання і до січня 2024 року обвинувачений перебував під вартою. Згодом йому пом’якшили запобіжний захід: спочатку на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета, а згодом — на домашній арешт у нічний час доби.
«Кременчуцький Телеграф» слідкуватиме за перебігом справи та інформуватиме щодо неї своїх читачів.
Нагадаємо, також в Автозаводському суді Кременчука судять чоловіка із Горішніх Плавнів за підозрою у зґвалтуванні неповнолітніх.
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