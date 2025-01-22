Завтра Кременчук попрощається із полеглим на війні військовослужбовцем Дмитром Слабком

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Завтра, 23 січня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Дмитра Слабка. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що військовослужбовець — випускник кременчуцького ліцею № 6 «Правобережний». Загинув Дмитро 12 лютого 2024 року під час бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання полеглого воїна відбудеться завтра, 23 січня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.