Завтра Кременчук попрощається із полеглим на війні військовослужбовцем Дмитром Слабком

Завтра, 23 січня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Дмитра Слабка. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що військовослужбовець — випускник кременчуцького ліцею № 6 «Правобережний». Загинув Дмитро 12 лютого 2024 року під час бойового завдання по захисту України.
Прощання та поховання полеглого воїна відбудеться завтра, 23 січня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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