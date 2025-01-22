СБУ викрила керівництво черкаського хімзаводу на співпраці з РФ — продали хімдобрив на $1,8 млн

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Для прихованого переправлення українського товару до РФ посадовці черкаського хімзаводу використовували афілійовану компанію на Близькому Сході

Служба безпеки ліквідувала ще одну схему обходу санкцій на експорт української продукції до РФ. За результатами комплексних заходів на співпраці з країною-агресором викрили керівництво хімічного підприємства у Черкасах. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, представники українського хімзаводу налагодили оптові поставки добрив та мінералів для аграрної галузі РФ. Встановлено, що протягом 2022-2024 років ділки нелегально переправили до Росії власну продукцію на суму 1,8 млн доларів США.

Для прихованого переправлення українського товару до РФ посадовці черкаського хімзаводу використовували афілійовану компанію на Близькому Сході. Продукцію черкаського виробника спочатку направляли до близькосхідного «посередника», а звідти здійснювали реекспорт до Росії.

Серед ключових російських замовників були одні з найбільших компаній агропромислового комплексу країни-агресора — «Щьолково Агрохім» та «Альтерит».

За наявними даними, з початку повномасштабної війни фігуранти відвантажили на російські підприємства понад 216 тонн хімічної продукції. Для обговорення нелегального постачання та продовження підпільного бізнесу організатори використовували анонімні чати у месенджерах та електронну пошту. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів виявлено документацію, мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами оборудки.

Слідчі СБУ повідомили керівнику черкаської компанії про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Тримає розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників «схеми». Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За минулий рік поліціянти затримали 7 диверсантів, які вчинили теракти, та 201 зловмисника за підпали авто

Нагадаємо, Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами. Чатбот створено в Telegram, оскільки цей месенджер росіяни найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх до підпалів авто ЗСУ та різного роду диверсій і терактів.

Пресслужба СБУ 17 січня повідомляла, що у Полтаві затримали головну бухгалтерку однієї з філій АТ «Укрзалізниця» у Полтавській області, яка «зливала» ФСБ інформацію про військові ешелони через свого чоловіка-бойовика. Він воює за рашистські окупаційні війська у Донецькій та Запорізькій областях й вивів її на прямий зв’язок з російським куратором ФСБ.

А 16 січня пресслужба СБУ повідомляла про нейтралізацію диверсійної групи російських спецслужб, яка діяла у Рівненській області. Зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій на залізничній колії під час руху військового ешелону. Співробітники СБУ завчасно зупинили ешелон на безпечній відстані від місця події, що дозволило уникнути аварії та людських жертв, та затримали диверсантів-зрадників. Їм загрожую довічне ув’язнення.