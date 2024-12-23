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МЗС запускає систему «е-Консул»: українці за кордоном зможуть оформлювати документи через «Дію»

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 93

 

Для українців за кордоном спростили отримання консульських послуг

Українці, які перебувають за кордоном, тепер зможуть отримувати документи за спрощеною процедурою. Кабінет міністрів України 20 грудня ухвалив постанову, яка запускає експериментальний проєкт «е-Консул». Ця система дозволяє оформлювати необхідні документи з мінімальною кількістю візитів до консульств та з використанням цифрових сервісів, таких як портал «Дія» та/або інформаційно-комунікаційної системи «е-Консул».

Про це повідомило Міністерства закордонних справ України.

Як повідомили в МЗС, система «е-Консул» дозволить надавати громадянам України за кордоном такі послуги:

  • Оформлення ID-карток із доставкою готової картки  поштою (потрібен лише один візит до посольства чи консульства для подання документів);
  • Оформлення закордонних паспортів за один візит для збору біометричних даних із подальшим отриманням готового документа поштою;
  • Реєстрація в Державному реєстрі платників податків через посольства та консульства;
  • Обмін посвідчення водія або отримання його після втрати чи викрадення;
  • Комплексна послуга для оформлення новонароджених, яка включає: державну реєстрацію народження дитини (видача свідоцтва про народження), реєстрацію дитини громадянином України, внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру (присвоєння УНЗР), реєстрацію дитини в Державному реєстрі платників податків.

Заяви на отримання послуг можна буде подати через портал або мобільний застосунок «Дія».

— Переконаний, що мільйони наших громадян за кордоном оцінять нововведення, які спрощують доступ до послуг МЗС шляхом цифровізації. Для подачі та отримання документів двічі їхати за багато кілометрів не потрібно. Це є реальною економією часу та коштів для наших громадян, — зазначив глава МЗС Андрій Сибіга.

Він висловив упевненість, що цифровізація консульських послуг стане важливим кроком для мільйонів українців, які живуть за кордоном.

Міністерство закордонних справ продовжує роботу над спрощенням доступу до консульських послуг для українських громадян, які перебувають за кордоном. Ця ініціатива МЗС є експериментальною. Її успішна реалізація стане кроком до повної цифровізації консульських послуг, що полегшить життя українцям за межами країни.

Нагадаємо, в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків.

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Автор: Віктор Крук
Теги: МЗС Дія консул консульство документи
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