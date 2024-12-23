У Києві викрили псевдовійськових, які просили милостиню біля ТЦ та скаржилися на відсутність виплат

Поліцейські закликали блогерів та медійних осіб обов’язково перевіряти інформацію, перш ніж її публікувати на широкий загал, а громадян – критично ставитись до провокаційних та фейкових новин в інтернеті
Поліція Києва відреагувала на відео з людьми у військовій формі, яке з’явилося напередодні в соцмережах. На кадрах нібито військові просили милостиню біля торгівельного центру у столиці.
У поліції Києва зазначили, що це — фейк, а чоловіки на відео — не військові.
Допис набрав понад 200 тисяч переглядів й активно поширювався користувачами у соцмережах, що, в свою чергу, створювало у громадян спотворену картину покинутості українських захисників та відсутності піклування про них з боку держави.
Поліцейські закликали блогерів та медійних осіб обов’язково перевіряти інформацію, перш ніж її публікувати на широкий загал, а громадян — критично ставитись до провокаційних та фейкових новин в інтернеті.
Нагадаємо, з наступного року в Україні зросте грошове забезпечення курсантів військових ЗВО. Вони будуть отримувати від 8 до 20 тисяч гривень.
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