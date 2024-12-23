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У Києві викрили псевдовійськових, які просили милостиню біля ТЦ та скаржилися на відсутність виплат

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 2

 

Поліцейські закликали блогерів та медійних осіб обов’язково перевіряти інформацію, перш ніж її публікувати на широкий загал, а громадян – критично ставитись до провокаційних та фейкових новин в інтернеті

Поліція Києва відреагувала на відео з людьми у військовій формі, яке з’явилося напередодні в соцмережах. На кадрах нібито військові просили милостиню біля торгівельного центру у столиці.
У поліції Києва зазначили, що це — фейк, а чоловіки на відео — не військові.

— Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому двоє чоловіків — один з ознаками інвалідності, а інший одягнутий у воєнну форму без розпізнавальних знаків, перебували біля торгівельного центру в Дарницькому районі та просили у громадян кошти, представляючись колишніми військовими ЗСУ. Чоловіки скаржились на відсутність виплат, у зв’язку з чим вони змушені жебракувати, - розповіли у Телеграм-каналі поліції Києва.

Допис набрав понад 200 тисяч переглядів й активно поширювався користувачами у соцмережах, що, в свою чергу, створювало у громадян спотворену картину покинутості українських захисників та відсутності піклування про них з боку держави.

— Псевдовійськовими виявились 39-річний киянин та 34-річний уродженець Херсону. Обидва не мали жодного відношення до Сил оборони країни й раніше притягувалися до кримінальної відповідальності. Поліцейські провели з чоловіками роз’яснювальну бесіду щодо неприпустимості розповсюдження недостовірної інформації та надали контакти служб, які надають соціальну допомогу, - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Поліцейські закликали блогерів та медійних осіб обов’язково перевіряти інформацію, перш ніж її публікувати на широкий загал, а громадян — критично ставитись до провокаційних та фейкових новин в інтернеті.

Нагадаємо, з наступного року в Україні зросте грошове забезпечення курсантів військових ЗВО. Вони будуть отримувати від 8 до 20 тисяч гривень.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція військові фейки провокації ІПСО
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